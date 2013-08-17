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На Филиппинах пассажирский паром столкнулся с грузовым судном. Погибли 24 человека, более 200 пропали без вести

17 августа 2013 12:54
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Новости Филиппин. На Филиппинах продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения парома, которое произошло накануне поздно вечером. Пассажирский паром столкнулся с грузовым судном, после чего он начал тонуть. По словам очевидцев, некоторые пассажиры и члены экипажа оказались заблокированными на уходящем под воду пароме.

В результате ЧП погибли как минимум 24 человека, более 200 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальным данным, на судне в момент аварии находились 870 человек, что не превышало допустимой нормы. Однако, скорее всего, оно было перегружено.

# происшествия # Кораблекрушения

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