На дорогах Беларуси в 2011 году по вине взрослых погибли 25 детей, 388 получили травмы

Старший инспектор отдела агитации и пропаганды управления ГАИ МВД Беларуси Александр Бруй сообщил не самые приятные цифры: за январь - август 2011-го в стране произошло 385 ДТП, в которых травмы разных степеней тяжести получили 388 детей, а 25 - погибли. Причем большинство из них - дети начальных классов. Подавляющее большинство ДТП происходит в начале и в конце учебного года. По словам Александра Станиславовича, почти в каждом таком случае в первую очередь надо винить взрослых, так как обычно в ДТП дети принимают участие в качестве пассажиров. Выполнение самых простых мер безопасности на дорогах позволило бы значительно сократить количество печальных случаев. Например, очень часто детей, не достигших двенадцатилетнего возраста, перевозят на переднем пассажирском сиденье или стоя между ним и креслом водителя. В такой ситуации при любом экстренном торможении ребенок почти гарантированно получит физическую травму. Непристегнутый ремень безопасности вообще является бичом современных водителей и их детей. Бывают случаи, когда подростки имеют доступ к ключам от родительского автомобиля, и в конце концов это заканчивается очень печально. Об этом пишет сегодня газета «Звязда».