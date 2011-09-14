Минская милиция задержала двух мошенников, которые под видом валютчиков грабили своих клиентов

Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Первый из преступников обманом "заработал" Br40 млн. 21-летний минчанин предлагал обменять белорусские рубли по очень выгодному курсу, брал деньги и под видом того, что для обмена ему необходимо время, исчезал. При этом злоумышленник рассчитывал, что пострадавшие не станут обращаться в милицию, поскольку побоятся ответственности за незаконные валютные операции.

Теперь относительно задержанного возбуждено уголовное дело за мошенничество, результатом которого может стать до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще один "меняла" украл у наивной женщины Br35 млн. Он якобы должен был помочь ей в приобретении иностранной валюты, но, получив белорусские рубли, исчез. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 37-летний житель Слуцка. Мужчина легко входил в доверие к женщинам и этим успешно пользовался. У оперативников есть все основания полагать, что задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений.