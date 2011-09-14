Три школьницы задушили пенсионерку в Минской области, отобрав у нее 200 000 рублей

Всем троим предъявлено обвинение по одной из самых тяжелых статей Уголовного кодекса - убийство с отягчающими обстоятельствами. Им 16, время любви, молодости. Но, к сожалению, не на свободе. За подобное преступление им грозит максимальный срок для несовершеннолетних - 15 лет лишения свободы. И выйдут оттуда они уже взрослыми женщинами.
Две из трех обвиняемых учились в Крупской вечерней школе. Одна жила с бабушкой, у другой - в разводе родители. Одна часто пропускала занятия, а ее подруга, наоборот, была школьным лидером - разные характеры объединило преступление, пишет сегодня газета «Звязда».