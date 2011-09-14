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Три школьницы задушили пенсионерку в Минской области, отобрав у нее 200 000 рублей

14 сентября 2011 09:36
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В убийстве с особой жестокостью обвиняются трое несовершеннолетних, причем все трое - девушки. Трагедия произошла на станции Бобры Крупского района. Три старшеклассницы решили ограбить старушку. Украли сбережения пенсионерки, а затем, испугавшись разоблачения, решили замести следы. Сначала многие думали, что пенсионерка умерла от сердечного приступа. Но экспертиза не дала соврать: женщина была задушена. И стоила ее жизнь всего лишь 200 тысяч рублей - столько школьницы смогли у нее взять.

Всем троим предъявлено обвинение по одной из самых тяжелых статей Уголовного кодекса - убийство с отягчающими обстоятельствами. Им 16, время любви, молодости. Но, к сожалению, не на свободе. За подобное преступление им грозит максимальный срок для несовершеннолетних - 15 лет лишения свободы. И выйдут оттуда они уже взрослыми женщинами.

Две из трех обвиняемых учились в Крупской вечерней школе. Одна жила с бабушкой,  у другой - в разводе родители. Одна часто пропускала занятия, а ее подруга, наоборот, была школьным лидером - разные характеры объединило преступление, пишет сегодня газета «Звязда».

# происшествия

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