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На Болгарию обрушились наводнения и снегопады: погибли 8 человек, десятки тысяч домов – без света

28 октября 2014 07:15
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Новости Болгарии. Болгария сильно страдает от непогоды. Южные регионы заливают непрекращающиеся ливни, из берегов вышли реки, прорвана плотина и на одном из крупнейших водохранилищ страны.

Особенно сложная ситуация в Варне и Бургасе. Сюда большая вода прибыла так стремительно, что местные жители даже не успели спасти свое имущество.

К сожалению, не обошлось и без жертв. Сообщается о гибели 8 человек.

А пока юг Болгарии борется с наводнениями, на северные, горные, районы обрушились мощные снегопады. Уже который день без света остаются десятки тысяч домов в Софии и Габрово.

Оказалось блокированным и транспортное сообщения. Специалисты просят водителей без крайней надобности не пользоваться своими автомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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