Мужчина умер после купания в проруби

В Саратовской области провели проверку по факту смерти мужчины в Воскресенском районе 19 января.

Мужчина совместно со своими знакомыми приехал к роднику "Белый Ключ", расположенному в с. Усовка Воскресенского района Саратовской области для того, чтобы в соответствии с существующими обычаями искупаться в проруби. Находясь у указанного родника, мужчина, употребив предварительно значительное количество спиртного и не принимая во внимание то, что у него имелось сердечное заболевание, окунулся в ледяную воду.

Искупавшись в проруби, он сразу почувствовал боли в области сердца. Знакомые повезли его в больницу. По дороге мужчине стало хуже и он умер.