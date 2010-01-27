Мужчина умер после купания в проруби

Мужчина совместно со своими знакомыми приехал к роднику "Белый Ключ", расположенному в с. Усовка Воскресенского района Саратовской области для того, чтобы в соответствии с существующими обычаями искупаться в проруби. Находясь у указанного родника, мужчина, употребив предварительно значительное количество спиртного и не принимая во внимание то, что у него имелось сердечное заболевание, окунулся в ледяную воду.
Искупавшись в проруби, он сразу почувствовал боли в области сердца. Знакомые повезли его в больницу. По дороге мужчине стало хуже и он умер.
Согласно поступившей из Саратовского городского отдела судебно-медицинской экспертизы трупов информации, смерть наступила в результате кардиосклероза, осложнившегося резким перепадом температур тела, сообщает Regnum.