Минские студентки обокрали нигерийца на 2, 5 миллиона рублей

Две студентки-второкурсницы одного столичного вуза обокрали студента-нигерийца другого вуза, находясь у него в гостях.

Девушки познакомились на дискотеке с молодым нигерийцем, который вскоре пригласил подружек в гости. Девушки, долго не раздумывая, с удовольствием приняли приглашение. В веселой компании время шло быстро, однако ближе к утру хозяина, что называется сморило. Дождавшись пока мужчина и его приятели уснули, студентки решили покинуть хлебосольную компанию, при этом прихватив с собой сотовый телефон и наручные часы нового знакомого. Причем мобильник и часы были не из дешевых, общая стоимость похищенного оценена в 2, 5 миллиона рублей. Проснувшись и обнаружив пропажу вещей, гость из Африки обратился за помощью в милицию. Девушек задержали довольно быстро, украденное уже возвращено законному владельцу.

Он, кстати, говорит, что уже простил девушек и хотел забрать свое заявление. Но, как отметили в следственном отделе предварительного расследования Центрального РУВД, в данном случае в соответствии с законодательством сделать это уже не предоставляется возможным Девушкам уже предъявлено обвинение. За совершенное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь, им грозят исправительные работы либо лишение свободы сроком до четырех лет, сообщает сайт ГУВД.