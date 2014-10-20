Москва: акция с отрезанием уха закончилась для скандального художника воспалением лёгких

Новости России. 30-летний художник Петр Павленский уже не первый раз приковывает к своей персоне внимание общественности. И, как ни странно, не картинами, а неординарными, а где-то даже и странными выходками.

В июле 2012 года мужчина в защиту осужденных участниц Pussy Riot зашил себе рот и встал у Казанского собора с плакатом.

В ноябре прошлого года Павленский, раздевшись, прибил себя к брусчатке на Красной площади.

На днях скандальный петербургский художник провел очередную акцию, отрезав себе мочку уха. На фотографиях, выложенных в социальных сетях, видно, как Павленский, в чем мать родила, сидит на стене, свесив ноги вниз, и отрезает себе часть уха большим кухонным ножом. И сидит Петр ни где-то, а на крыше НЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского.



Окровавленного Павленского с крыши смогли снять только полицейские, прибывшие на место. Кстати, действия Петра в очередной раз собрали немало зрителей. Художник был доставлен в хирургическое отделение Боткинской больницы Москвы.

И, судя по всему, врачам придется спасать не только ухо Павленского, но и легкие. У него подозревают воспаление легких.

Сам Павленский неоднократно заверял, что после каждой акции проходил обследование у психиатров, которые признавали его здоровым. Вопрос о направлении художника на экспертизу рассматривался неоднократно, но для этого не находилось достаточно оснований.

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