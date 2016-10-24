Могилевский областной суд оставил в силе приговор в виде 20 лет лишения свободы педофилу из Горецкого района

Новости Беларуси. 20 лет лишения свободы. Могилевский областной суд оставил без изменений приговор жителю Горецкого района. Мужчина был признан виновным в педофилии и распространении порнографических материалов в отношении своей малолетней приемной дочери.

Приговор районного суда был вынесен в конце августа. Обвиняемый не согласился с таким решением и подал апелляцию. Однако высшая инстанция признала наказание справедливым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Буряко, заместитель председателя Могилевского областного суда:

На протяжении пяти лет совершал иные действия сексуального характера со своей малолетней приемной дочерью. Насиловал ее, снимал совершаемые действия с малолетней дочерью на камеру мобильного телефона, размещал изготовленные порнографические материалы в сети Интернет. За совокупность совершенный деяний обвиняемый осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии в условиях усиленного режима.