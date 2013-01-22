Мисс Россия Анна Литвинова умерла от рака в Германии

Новости России. О смерти 29-летней красавицы сообщает Lifenews со ссылкой на источник из близкого окружения девушки - подругу Анны Ольга К. Анну Литвинову, по словам девушки, сразил недуг, от которого она лечилась в заграничной клинике.

Ольга К.:

Сгорела за год, ей всего 29 лет было.

Тяжелая болезнь застала Анну врасплох, около года девушка лечилась в заграничных онкологических клиниках, но не смогла справиться с болезнью. Мама Ани уже вылетела к дочери, пишет Комсомольская правда.

В 2009 году Анна похоронила в Новокузнецке отца, который тоже скончался от рака. Аня была с ним до последней минуты, пока за его жизнь боролись медики Новокузнецкого онкодиспансера. Место похорон Ани пока не определено, но вполне возможно, что ее похоронят на одном из кладбищ Новокузнецка.