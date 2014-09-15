Мирослав Глинка, экс-хоккеист московского «Динамо», покончил с собой

Новости Словакии. Спортсмен повесился на балконе номера гостиницы. Трагедия произошла в отеле города Банска-Быстрица. Ему было 42 года.

У Мирослава осталось двое детей – сын Михаил и дочь Ванесса.

За московское «Динамо» Глинка играл с 2003 по 2004 год. В последнее время работал в качестве помощника тренера ХК «Банска-Бистрица».

Михал Лонгьер, директор клуба «Бистрица»:

Это ужасно. Я впервые сталкиваюсь с подобным, и мне очень сложно что-либо комментировать. С профессиональной точки зрения у Миро не было проблем.

Что толкнуло мужчину на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить.

Терапевты, кардиологи, неврологи, даже врачи-эндокринологи зачастую сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях. И, к сожалению, не всегда эти специалисты могут увидеть за их частными, разрозненными симптомами общую картину невроза. Химия, биология, генетика – все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни. Как стравиться со сложной жизненной ситуацией и не наложить на себя руки? Смотрите видео.