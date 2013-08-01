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Минувший июль признали в Китае самым жарким за последние полтора века. Температура превышала 40 градусов

01 августа 2013 09:47
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Новости Китая. Минувший июль признали в Китае самым жарким за последние полтора века. В ряде городов температура превышала 40 градусов. Только в Шанхае от зноя скончались 10 человек.

Пожилые люди стараются переживать знойные дни дома. А молодежь старается коротать время в аквапарках.

От жары страдают не только люди, но и животные. В одном из национальных парков Китая для питомцев организовали водные процедуры и изменили меню. Теперь на десерт им дают арбузы и мороженное. Лакомиться угощениями в основном звери предпочитают в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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