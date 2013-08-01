Минувший июль признали в Китае самым жарким за последние полтора века. Температура превышала 40 градусов

Новости Китая. Минувший июль признали в Китае самым жарким за последние полтора века. В ряде городов температура превышала 40 градусов. Только в Шанхае от зноя скончались 10 человек.

Пожилые люди стараются переживать знойные дни дома. А молодежь старается коротать время в аквапарках.

От жары страдают не только люди, но и животные. В одном из национальных парков Китая для питомцев организовали водные процедуры и изменили меню. Теперь на десерт им дают арбузы и мороженное. Лакомиться угощениями в основном звери предпочитают в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.