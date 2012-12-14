Минский банкир с отличной деловой репутацией оказался педофилом

Новости Беларуси. 29-летний минчанин обвиняется в совершении развратных действий в отношении двух малолетних девочек 2004 и 2005 годов рождения.

Кроме того, мужчина с целью дальнейшего распространения порнографических материалов посредством Интернета изготовил и хранил при себе на электронном носителе не менее семи порнографических снимков с изображениями потерпевших. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Как сообщает БелТА, до момента задержания мужчина занимал руководящую должность в одном из банковских учреждений столицы. Он считался одним из самых перспективных финансовых менеджеров страны и в деловой среде имел отличную репутацию. Карьера рухнула после того, как случайный прохожий застал его на месте преступления.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в августе 2012 года в лесном массиве микрорайона Степянка совершил не менее трех эпизодов противоправных деяний в отношении девочек, в соответствии с ч.1 ст.169 УК Беларуси квалифицированных как развратные действия лицом, достигшим 18-летнего возраста в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста.