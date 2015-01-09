Минск: 20-летний студент из пневматики обстрелял окна квартир

Новости Беларуси. В тот вечер молодой человек, студент столичного ВУЗа, вместе с приятелями устроил вечеринку на съемной квартире.

Судя по всему, выпито было немало, и в какой-то момент молодые люди решили разнообразить досуг.

Долго не думая, они принялись стрелять по окнам квартиры, расположенной напротив.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Ночью 7 января в оперативно-дежурную службу Фрунзенского РУВД столицы обратился житель улицы Каменногорская и сообщил о том, что по окнам его жилища стреляли. Оказалось, что мужчину разбудил хлопок, раздавшийся из соседней комнаты. Он вышел на балкон, где в стекле и обнаружилось круглое отверстие. Незамедлительно прибывшие сотрудники милиции оперативно установили предполагаемое место, откуда были произведены выстрелы. Вскоре в доме напротив был задержан и подозреваемый, у которого обнаружился пневматический пистолет.

В крови хулигана обнаружено 1,6 промилле алкоголя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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