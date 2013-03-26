Минчанка с перцовым баллончиком на Немиге пыталась ограбить обменник, чтобы накормить ребенка

Новости Беларуси. Минская милиция разыскивает женщину, которая пыталась ограбить обменный пункт валюты в Минске. Видео с камеры наблюдения, в поле зрения которой попала предположительно подозреваемая, обнародовали 25 марта в ГУВД.

ЧП произошло в минувшую пятницу по улице Немига, 12. Дама ворвалась в обменник как раз в тот момент, когда кассир открывала помещение. Она втолкнула работника внутрь и под угрозой применения перцового баллончика потребовала наличность. Кассир оказала активное сопротивление, в связи с чем налетчице пришлось ретироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Граждан, которые могут помочь следствию, просят звонить в милицию.

Обновлено 26 марта

За совершение разбойного нападения на столичный пункт обмена валюты задержана 30-летняя женщина. Подозреваемой оказалась минчанка. По ее словам, деньги нужны были на воспитание ребенка. Несмотря на вескую причину и отсутствие добычи, возбуждено уголовное дело по статье Разбойное нападение.