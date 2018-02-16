Милиция Минской области с помощью дрона нашла самогонное производство

Новости Беларуси. В объектив попала «картинка», на которой была видна готовая продукция и характерный дым, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оказалось, что это житель деревни Носилово развернул «алкогольное дело». У самогонщика обнаружили почти 40 литров суррогата и более 4 тонн браги.