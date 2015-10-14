Прямой эфир

Медведь устроил погром в торговом центре, после чего ворвался в детский сад

14 октября 2015 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Настоящий переполох в Хабаровске в ночь со вторника на среду устроил медведь. Хищник ворвался в торговый центр «Подсолнух» и принялся громить все на своем пути.

Представитель ГУ МВД России по Хабаровскому краю:
Медведь переплыл Амур, добежал до спортивного комплекса «Ерофей-Арена», потом до «Подсолнуха», пробив головой дверь, ворвался в фойе. Там хищник бегал минут пять, наводя страх на охрану. Тогда и вызвали полицию.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом помещении.

В течение десяти минут косолапый пытался найти выход. Наконец медведь обнаружил стеклянные двери, открыл их мощными ударами лап и выбежал в город. Он направился на территорию детского сада.

Представитель УМВД региона:
Закрыли ворота, он стал ломиться наружу. Прибыли охотоведы, почему-то без оружия, без оснастки. Наверное, можно было как-то усыпить медведя. В итоге, его пристрелили ОМОНовцы в соответствии с ситуацией. Никто не пострадал.

Как сообщают российские издания, медведь представлял опасность для окружающих, так как был сильно напуган. 

Алексей Жуков, охотник на медведей («Комсомольской правде»):
Животное в данном случае молодое и с большой долей вероятности пришло к людям за легкой едой, может быть, он ее и нашел, на помойке где-нибудь близ арены, но его спугнули и все, понеслось. По видео видно, что он очень сильно напуган, вероятней всего в торговый центр вломился, потому что просто не обозначил стекло, как преграду. Потом уже не знал, как выбраться и вынес двери. Он бы и не задрал никого. В самом худшем поранил, потому что его цель была не еда, а спасение. Тем не менее, медведь вообще самое непредсказуемое животное, а когда еще ранен и напуган то вдвойне.

# происшествия # Нападения хищников

Другие новости рубрики

Все новости
9-классник задержал грабителя на глазах у полицейских
10 октября 2015 14:12

9-классник задержал грабителя на глазах у полицейских

В США 25-летняя учительница приговорена к 10 годам за секс с учениками
10 октября 2015 12:03

В США 25-летняя учительница приговорена к 10 годам за секс с учениками

Теракт в Турции: около 30 человек погибли, порядка 100 получили ранения
10 октября 2015 11:33

Теракт в Турции: около 30 человек погибли, порядка 100 получили ранения