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Массовые беспорядки в Азербайджана: сожжены автомобили и отель, полицейских забросали камнями

24 января 2013 12:47
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Новости Азербайджана. На северо-западе Азербайджана вспыхнули массовые беспорядки. Демонстранты вступили в настоящий бой с полицейскими. Они забросали стражей порядка камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В порыве гнева протестующие сожгли несколько автомобилей и отель «Чираг». В беспорядках приняли участие около трех тысяч человек. В результате пострадали четверо демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть несколько версий, что могло спровоцировала всплеск народного гнева. Согласно одной из них, беспорядки вызваны нетактичным поведением владельца сожженного отеля. Он попал в ДТП, а после этого начал оскорблять очевидец аварии.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

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