Массовые беспорядки в Азербайджана: сожжены автомобили и отель, полицейских забросали камнями

Новости Азербайджана. На северо-западе Азербайджана вспыхнули массовые беспорядки. Демонстранты вступили в настоящий бой с полицейскими. Они забросали стражей порядка камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В порыве гнева протестующие сожгли несколько автомобилей и отель «Чираг». В беспорядках приняли участие около трех тысяч человек. В результате пострадали четверо демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть несколько версий, что могло спровоцировала всплеск народного гнева. Согласно одной из них, беспорядки вызваны нетактичным поведением владельца сожженного отеля. Он попал в ДТП, а после этого начал оскорблять очевидец аварии.