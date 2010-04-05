Луначарский дом-интернат для престарелых и инвалидов оказался отрезанным водой

Сотрудники интерната добираются на работу по воде. Всего в Витебской области затоплены 63 дома и почти сто подворий. В Верхнедвинске некоторым пострадавшим потребовалась эвакуация. Жителям отрезанных водой поселений спасатели привозят продукты и дрова на лодках.

Сегодня Верхнедвинск больше похож на Венецию. Улицы превратились в полноводные реки. Основной транспорт в таких условиях – надувные лодки. До пострадавших спасатели плывут огородами.

Константин Иванович с утра в водном оцеплении. Вода окружила его дом и подобралась к самому крыльцу. До сарая с коровой добирается по наспех налаженному деревянному мостику. В ожидании паводка продуктами запасся заранее. Дрова и пресную воду подвозят спасатели.

До соседей доберешься разве что вплавь. В воде 63 дома и сотня подворий. Местная жительница Валентина сетует на затопленный огород, парники и баню. А вода прибывает на глазах. Опасный уровень воды здесь превышен почти на два метра. Эвакуированы шесть человек. А где-то спасать пришлось и уплывающую мебель.

На этом участке дороги сегодня паркуются на лодках. Отрезанным водой оказался Луначарский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Его сотрудникам пришлось добираться на работу водным путем.

Верхнедвинский край называют белорусским царством Посейдона. Водные артерии – Западная Двина с ее многочисленными притоками – известны своим бурным нравом. Этой весной паводковая волна одна из самых мощных. Уровень воды в бассейне Двины всего полтора метра не дотянул до рекордной отметки полувековой давности – 13 метров.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Витебская область.