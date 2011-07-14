Ладутько рассказал, как выплачивается матпомощь пострадавшим от теракта 11 апреля

Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько рассказал, как идет выплата материальной помощи пострадавшим и распределение средств из благотворительного счета, открытого после трагедии на станции метро «Октябрьская», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Все выплаты семьям погибших, тяжело раненым, менее пострадавшим, легко пострадавшим городским бюджетом обеспечены. Из городского бюджета выплачено около 1 млрд рублей. Также произведены все страховые выплат.

По поручению президента Мингорисполком открыл благотворительные счета в финансовом управлении Мингорисполкома. На эти счета собрано более 4,5 млрд белорусских рублей, около 500 тысяч российских рублей и небольшие суммы в долларах и евро. Все эти деньги находятся на строгом учете.

Мингорисполком создал специальную комиссию, чтобы правильно определить, какую степень материальной поддержки оказать той или иной семье и человеку.