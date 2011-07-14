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Ладутько рассказал, как выплачивается матпомощь пострадавшим от теракта 11 апреля

14 июля 2011 14:33
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Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько рассказал, как идет выплата материальной помощи пострадавшим и распределение средств из благотворительного счета, открытого после трагедии на станции метро «Октябрьская», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Все выплаты семьям погибших, тяжело раненым, менее пострадавшим, легко пострадавшим городским бюджетом обеспечены. Из городского бюджета выплачено около 1 млрд рублей. Также произведены все страховые выплат.
По поручению президента Мингорисполком открыл благотворительные счета в финансовом управлении Мингорисполкома. На эти счета собрано более 4,5 млрд белорусских рублей, около 500 тысяч российских рублей и небольшие суммы в долларах и евро. Все эти деньги находятся на строгом учете.
Мингорисполком создал специальную комиссию, чтобы правильно определить, какую степень материальной поддержки оказать той или иной семье и человеку.

# происшествия # Ладутько # Теракт в минском метро 11 апреля

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