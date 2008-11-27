Крупнейший индийский город Мумбаи этой ночью подвергся жёстокой террористической атаке

По последним данным, она унесла жизни более ста человек, около девятисот ранены.За короткое время экстремисты совершили восемь хорошо спланированных операций. Были атакованы железнодорожный вокзал, ресторан, больница и две пятизвёздочные гостиницы. В знаменитом отеле «Тадж Махал» боевики взяли в заложники десятки человек. И лишь несколько часов назад штурм здания успешно завершился.



Сейчас улицы Мумбаи патрулируют армейские отряды. Не исключены новые теракты. Международное сообщество резко осудило теракты и призвало власти страны обеспечить безопасность многочисленных иностранцев. Информацию о том, есть ли среди пострадавших наши соотечественники, сейчас уточняют в МИД Беларуси.



Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично – выразил соболезнования Президенту Индии, родным и близким погибших в результате терактов.