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Крупнейший индийский город Мумбаи этой ночью подвергся жёстокой террористической атаке

27 ноября 2008 09:00
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По последним данным, она унесла жизни более ста человек, около девятисот ранены.За короткое время экстремисты совершили восемь хорошо спланированных операций. Были атакованы железнодорожный вокзал, ресторан, больница и две пятизвёздочные гостиницы. В знаменитом отеле «Тадж Махал» боевики взяли в заложники десятки человек. И лишь несколько часов назад штурм здания успешно завершился.

Сейчас улицы Мумбаи патрулируют армейские отряды. Не исключены новые теракты. Международное сообщество резко осудило теракты и призвало власти страны обеспечить безопасность многочисленных иностранцев. Информацию о том, есть ли среди пострадавших наши соотечественники, сейчас уточняют в МИД Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично – выразил соболезнования Президенту Индии, родным и близким погибших в результате терактов.
# происшествия # Теракт в Мумбаи

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