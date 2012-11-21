Новости по тегу #Теракт в Мумбаи

В крупнейшем городе страны Мумбаи прогремели три взрыва в вечерний час-пик с интервалом в несколько минут. По последним данным, в списке погибших 21 человек. Количество раненных приближается к полутора сотням.
На церемонии присутствовали более тысячи гостей. Гостиницы "Тадж-Махал" и "Трайдент Оберой" пока восстановлены не полностью.
Об этом заявили власти Индии. Индийское руководство получило официальные доказательства причастности Пакистана к организации нападения боевиков.
В атаке на индийский город участвовали 10 человек – пакистанские экстремисты.
По всему городу проходят траурные шествия.
Спецназ полностью контролирует здание отеля "Тадж-Махал".
По последним данным, она унесла жизни более ста человек, около девятисот ранены.
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