Прямой эфир

Новости по тегу #Теракт в Мумбаи

21 ноября 2012 08:28

В Индии казнен последний «мумбайский»террорист

14 июля 2011 08:43

В индийском Мумбаи прогремели 3 взрыва. 21 человек погиб, полторы сотни — ранено

22 декабря 2008 08:50

В Мумбаи открыли отели, которые в ноябре подверглись террористической атаке

05 декабря 2008 08:44

В подготовке терактов в Мумбаи участвовала пакистанская разведка

03 декабря 2008 08:49

Полиция Мумбаи обнародовала список предполагаемых организаторов теракта

01 декабря 2008 08:51

В Мумбаи прощаются с погибшими во время самого страшного в истории Индии теракта

28 ноября 2008 11:50

В Мумбаи завершается операция по освобождению заложников

27 ноября 2008 09:00

Крупнейший индийский город Мумбаи этой ночью подвергся жёстокой террористической атаке