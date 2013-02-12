Круизный лайнер более 2 суток терпит крушение. На борту - более 4 тысяч человек

Новости мира. В Мексиканском заливе терпит крушение круизный лайнер. На его борту более 4 тысяч человек. Причина аварии — пожар. Из-за возгорания двигатели вышли из строя. Удалось запустить аварийный генератор, мощности которого хватает лишь на освещение.

Корабль уже более суток дрейфует в открытом море. Судно должно было вернуться домой еще вчера, поэтому запасы воды и продуктов на исходе.

В район бедствия направлены 2 буксира. Они доставят лайнер в ближайший мексиканский порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.