Криминальный авторитет Дед Хасан застрелен в Москве

Новости России. Криминальный авторитет Аслан Усоян (известный как Дед Хасан) был расстрелян из снайперской винтовки у ресторана в Москве. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Шальной пулей в ногу ранена 30-летняя женщина, предположительно, сотрудница ресторана. Пострадавшая госпитализирована, ее жизнь вне опасности.

По факту смерти 75-летнего Деда Хасана возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «характер преступления свидетельствует о прохождении киллером военной подготовки в специальных подразделениях. Возможно, он служил в горячих точках. Не исключён и другой вариант – это бывший биатлонист».

Как сообщают российские СМИ, Усоян известен как один из крупнейших лидеров преступного сообщества и самый влиятельный на постсоветском пространстве. По неофициальной информации, он контролировал большинство организованных преступных группировок. По информации СМИ, основные доходы группировки А.Усояна были связаны с незаконным игорным бизнесом, оборотом наркотиков и оружия и добычей природных ресурсов.

Александр Михайлов, в прошлом замглавы Наркоконтроля, до этого служивший в МВД и ФСБ (в интервью Интерфаксу):

Это была достаточно знаковая фигура в криминальном мире. Я считаю, что после убийства Хасана передел этого рынка и заканчивается. Слишком долго за ним охотились. Это второе покушение. После первого покушения какого-то серьезного обострения обстановки не было. Не думаю, что какое-то обострение криминогенной ситуации будет в Москве сейчас. Тем более, сейчас во многом обстановка под контролем. Кроме того, завершение передела криминального рынка тоже будет способствовать стабилизации обстановки – чем меньше бандитов, тем лучше для общества.

