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Коммунальщики не шевелятся. После сообщения на форуме СТВ проверило, как в центре Минска после капремонта заливает людей с 5 по 2 этаж

15 августа 2012 19:14
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Новости Беларуси. Замена кровли в доме в Центрального районе Минска (по ул. Гая) идёт уже не первый месяц, сообщили на форуме СТВ. Серьёзные дожди просочились в квартиры. Влага испортила вещи жильцов с пятого по второй этаж.

Жительница дома по ул. Гая:
Такой потоп, что страх Божий. Все затоплено: шкафы затоплены, одежда мокрая. Вёдра стоят по всей квартире, тряпки разложены. Сырость пошла.

Антисанитарное состояние дома коммунальные службы оценили. Но никаких мер пока что не предприняли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница дома по ул. Гая:
Никаких мер никто вообще не принимает. Подходим к бригадиру – он отмахивается, прораб придёт, пожмёт плечами и уходит.

# происшествия # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси

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