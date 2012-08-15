Коммунальщики не шевелятся. После сообщения на форуме СТВ проверило, как в центре Минска после капремонта заливает людей с 5 по 2 этаж

Новости Беларуси. Замена кровли в доме в Центрального районе Минска (по ул. Гая) идёт уже не первый месяц, сообщили на форуме СТВ. Серьёзные дожди просочились в квартиры. Влага испортила вещи жильцов с пятого по второй этаж.

Жительница дома по ул. Гая:

Такой потоп, что страх Божий. Все затоплено: шкафы затоплены, одежда мокрая. Вёдра стоят по всей квартире, тряпки разложены. Сырость пошла.

Антисанитарное состояние дома коммунальные службы оценили. Но никаких мер пока что не предприняли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница дома по ул. Гая:

Никаких мер никто вообще не принимает. Подходим к бригадиру – он отмахивается, прораб придёт, пожмёт плечами и уходит.