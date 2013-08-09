К 5 суткам ареста приговорили дебошира, устроившего драку в самолёте «Белавиа»

Новости Беларуси. 32-летний житель Казани, устроивший пьяный дебош на борту пассажирского самолёта, приговорён к пяти суткам ареста.

Валерия Домашенко, сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО:

Городской суд Домодедово определил санкцию в отношении жителя Казани 1981 года рождения, который устроил пьяный дебош на авиарейсе «Москва-Минск». Он получил пять суток административного ареста. Ему предъявили мелкое хулиганство. Со стороны авиакомпании, скорее всего, будут другие действия.



Напомним, инцидент произошёл вчера утром. Из-за пьяной выходки пассажира самолёт авиакомпании «Белавиа», направлявшийся в Минск, вернулся в московский аэропорт «Домодедово». 32-летний уроженец Казани, как позже рассказали пассажиры, вел себя совершенно неадекватно: бросался на окружающих с кулаками, ругался.

Наталья Шах, старший бортпроводник экипажа рейса 984 «Москва-Минск» Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Вся ситуация произошла после набора высоты, мы только взлетели, многочисленные вызовы поступили из эконом-класса, пассажиры привлекали к себе внимание.

Татьяна Радкевич, бортпроводник экипажа рейса 984 «Москва-Минск» Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Крики, паника пассажиров. Потом мы увидели, что одни из пассажиров уложил на пол нарушителя, держал его руки за спиной.

К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась, правда, всем пассажирам пришлось изрядно понервничать. Двое отказались от повторного взлета. Такой инцидент в самолете «Белавиа» впервые (смотрите видео).