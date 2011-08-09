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Грузовой самолет АН-12 разбился в России

09 августа 2011 08:41
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В Магаданской области разбился грузовой самолет Ан-12, на борту которого были от 8 до 12 человек.

Незадолго до происшествия диспетчерам поступили сообщения о проблемах с двигателем. Лайнер упал в 50 км от аэропорта Омсукчан.

Это второе авиапроисшествие в России за сутки. Накануне в Благовещенске совершил аварийную посадку пассажирский АН-24. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, при посадке развалился на части. На борту было 36 человек, пострадали 15, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Крушение Ан-12

Фото. Крушение Ан-12

Фото. Крушение Ан-12

Фото. Крушение Ан-12

Фото. Крушение Ан-12

После крушения самолета Ан-24 Минтранспорта России хочет запретить использовать Ан-24 на регулярных рейсах с 2012 года

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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