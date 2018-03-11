Генеральный директор «Беларуськалия» о гибели горняков: «Отсутствие предварительных признаков не смогло уберечь людей в шахте»

Новости Беларуси. Оказавшиеся под завалами в шахте «Беларуськалия» рабочие найдены погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательная операция на третьем рудоуправлении предприятия продолжалась более суток. Работы были остановлены этой ночью. Двое горняков оказались под завалом в результате мощного выброса газа и обрушения пород. Первая информация о произошедшем поступила в МЧС вечером 9 марта.

Специалисты провели работы по снижению концентрации метана в шахте, после чего начался разбор завала. Все это время на предприятии надеялись обнаружить людей выжившими. На месте ЧП работают следователи. Накануне стало известно, что по факту нарушения правил безопасности горных работ на «Беларуськалии» возбуждено уголовное дело.

Иван Головатый, генеральный директор предприятия «Беларуськалий»:

Последняя такая ситуация была в конце 1970 – начале 1980 годов. После этого мы проходили много нарушений. Каждое из них является индивидуальным. Отсутствие предварительных признаков и предвестников, к сожалению, не смогло уберечь людей в шахте.