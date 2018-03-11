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Генеральный директор «Беларуськалия» о гибели горняков: «Отсутствие предварительных признаков не смогло уберечь людей в шахте»

11 марта 2018 14:21
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Новости Беларуси. Оказавшиеся под завалами в шахте «Беларуськалия» рабочие найдены погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный директор «Беларуськалия» о гибели горняков: «Отсутствие предварительных признаков не смогло уберечь людей в шахте»-1

Поисково-спасательная операция на третьем рудоуправлении предприятия продолжалась более суток. Работы были остановлены этой ночью. Двое горняков оказались под завалом в результате мощного выброса газа и обрушения пород. Первая информация о произошедшем поступила в МЧС вечером 9 марта.

Генеральный директор «Беларуськалия» о гибели горняков: «Отсутствие предварительных признаков не смогло уберечь людей в шахте»-3

Специалисты провели работы по снижению концентрации метана в шахте, после чего начался разбор завала. Все это время на предприятии надеялись обнаружить людей выжившими. На месте ЧП работают следователи. Накануне стало известно, что по факту нарушения правил безопасности горных работ на «Беларуськалии» возбуждено уголовное дело.

Генеральный директор «Беларуськалия» о гибели горняков: «Отсутствие предварительных признаков не смогло уберечь людей в шахте»-5

Иван Головатый, генеральный директор предприятия «Беларуськалий»:
Последняя такая ситуация была в конце 1970 – начале 1980 годов. После этого мы проходили много нарушений. Каждое из них является индивидуальным. Отсутствие предварительных признаков и предвестников, к сожалению, не смогло уберечь людей в шахте.

Генеральный директор «Беларуськалия» о гибели горняков: «Отсутствие предварительных признаков не смогло уберечь людей в шахте»-7

Андрей Петровский, заместитель главного инженера по горным работам предприятия «Беларуськалий»:
Опасное обрушение солей и газов относится к газодинамическим явлениям, которые обычно привязаны к структуре мульды погружения. В ядрах под большим давлением находится газ, в том числе и метан. На предприятии зарегистрировано 414 мульд погружения, из них 130 на третьем рудоуправлении, поэтому алгоритм полностью безопасен на основании инструкции.

# происшествия # Фотофакт # Гибель рабочего # Иван Головатый # Андрей Петровский

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