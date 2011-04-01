Фукусима. В зоне отчуждения более тысячи радиоактивных тел японцев, погибших от землетрясения и цунами

Ситуация на аварийной АЭС в Японии заходит в тупик. Главная задача ликвидаторов на данном этапе — охладить перегревшиеся реакторы.

Но, чтобы сбивать температуру стержней, используют морскую воду, а она, становясь радиоактивной, просачивается наружу и парализует работы, создавая опасно высокую радиационную обстановку на энергоблоках. Куда и как откачивать зараженную воду — теперь вторая задача, стоящая перед ликвидаторами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В зоне отчуждения остаются более тысячи погибших от землетрясения и цунами. Тела радиоактивны, а значит и кремация, и погребение, пока невозможны.

Число погибших в результате землетрясения и цунами превысило 11 тысяч. Полностью или частично разрушены более 150 тысяч строений. Вместе с уничтоженными дорогами, мостами и прочими сооружениями масса обломков может достигать 30 миллионов тонн.