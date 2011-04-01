Прямой эфир

Фукусима. В зоне отчуждения более тысячи радиоактивных тел японцев, погибших от землетрясения и цунами

01 апреля 2011 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуация на аварийной АЭС в Японии заходит в тупик. Главная задача ликвидаторов на данном этапе — охладить перегревшиеся реакторы.

Но, чтобы сбивать температуру стержней, используют морскую воду, а она, становясь радиоактивной, просачивается наружу и парализует работы, создавая опасно высокую радиационную обстановку на энергоблоках. Куда и как откачивать зараженную воду — теперь вторая задача, стоящая перед ликвидаторами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В зоне отчуждения остаются более тысячи погибших от землетрясения и цунами. Тела радиоактивны, а значит и кремация, и погребение, пока невозможны.

Число погибших в результате землетрясения и цунами превысило 11 тысяч. Полностью или частично разрушены более 150 тысяч строений. Вместе с уничтоженными дорогами, мостами и прочими сооружениями масса обломков может достигать 30 миллионов тонн.

# Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Цунами в Японии

Другие новости рубрики

Все новости
27 беженцев из Туниса погибли 31 марта
01 апреля 2011 09:49

27 беженцев из Туниса погибли 31 марта

31 марта 2011 14:40

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия

Фукусима. Содержание частиц радиоактивного йода в акватории АЭС «Фукусима-1» превышает норму более чем в 4 тысячи раз
31 марта 2011 14:14

Фукусима. Содержание частиц радиоактивного йода в акватории АЭС «Фукусима-1» превышает норму более чем в 4 тысячи раз