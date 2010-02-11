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Фото. Снегопад парализовал Нью-Йорк и Вашингтон

11 февраля 2010 13:38
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В деловой столице США отменены сотни авиарейсов. Основные транспортные магистрали закрыты. Сугробы достигают 40 сантиметров.

Финансисты уже подсчитали – каждый дюйм осадков, а это 2,5 сантиметра, обходится мегаполису в миллион долларов. Впрочем, есть и те, кому необычно снежная зима в радость. Пока взрослые расчищают сугробы, детвора играет в снежки и лепит снеговиков.

И в Вашингтоне продолжаются незапланированные каникулы. Закрыты все правительственные учреждения. Не работают школы и вузы. Не ходят автобусы, с перебоями работает метрополитен. Таких снегопадов в американской столице не было больше 100 лет.

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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