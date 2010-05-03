Фото. Очередной теракт в Сомали: экстремисты атаковали мечеть

Этот теракт — третий за неделю.

На этот раз экстремисты атаковали религиозную святыню в портовом городе Кисмайо на юге страны. Погиб один человек, не менее десяти получили ранения.

Взрыв прогремел во время молитвы, когда в храме было много людей.

Очевидцы говорят, что услышали мощный хлопок. По всей видимости, взорвалась ручная граната, которую бросили в окно. Ни одна из действующих в Сомали группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, в результате предыдущих двух взрывов 29 апреля и 1 мая погибли более сорока человек. Несколько десятков были ранены.

В Дагестане бандиты нарушили работу газораспределительных станций

Утром вооружённые люди напали на диспетчерский пункт и, угрожая оружием, вывели из жилого помещения оператора, его жену и ребёнка.

Затем бандиты уничтожили часть оборудования, обеспечивающего связь со станциями в ряде территорий республики. На месте происшествия работают правоохранители.