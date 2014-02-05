Электричка протаранила пассажирский автобус в Украине. Погибли 13 человек, 5 госпитализированы

Новости Украины. Трагедию на железной дороге расследуют в Украине. По последним данным, жертвой железнодорожного происшествия стали 13 человек. Еще пять госпитализированы. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В области 6 февраля объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на железнодорожном переезде накануне во второй половине дня недалеко от города Сумы: электричка на полном ходу протаранила пассажирский автобус.

Причиной трагедии, скорее всего, стал человеческий фактор. Водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал на переезде и выскочил на рельсы перед подходящим поездом.

В Сумской области Украины объявлен траур по погибшим в трагической аварии, которая произошла накануне. При переезде через железнодорожные пути маршрутное такси столкнулось с пассажирским поездом. В результате погибло более десятка человек, среди них — один ребенок. Еще несколько человек сейчас находятся в больнице. Причем сам водитель автомобиля, скорее всего виновный в роковом столкновении, нисколько не пострадал.

Оксаны Гладенко, местная жительница:

Тут, на снегу лежал мой сынок.

Страшная авария, произошедшая в Сумской области Украины, отняла у Оксаны Гладенко 15-летнего сына. Через слезы она рассказывает, что парень ездил на этой маршрутке, от которой сейчас остались только обломки, практически каждый день. А водитель злополучного авто жил чуть ли не в соседнем дворе.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде в Белопольском районе, на северо-востоке Украины.

Маршрутный автобус столкнулся с пассажирским поездом, который не успел остановиться и буквально разорвал автомобиль на куски. При этом груды металла, оставшиеся от маршрутки, разбросало на несколько сотен метров. По инерции поезд еще протащил микроавтобус.

По последним данным, погибли 12 человек. Шестеро - в больнице. Все они были пассажирами маршрутки. Сам водитель не только не пострадал, но и не получил ни единой травмы.

Наталья Иванинчук, руководитель пресс-службы государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины:

Там работало около 20 человек спасателей и порядка 14 единиц техники. Был также развернут наш мобильный пункт, он помогал: и для обогрева для тех людей, которые работали на месте происшествия, в нем также работали психологи, которые оказывали психологическую помощь. Сейчас проходит заседание правительства Украины, в котором планируется поставить вопрос о выделении определенной материальной помощи семьям погибших, также оказать всяческую помощь и содействие в лечении людей, которые сейчас находятся в больницах.

Первые версии случившегося уже прозвучали. По одной из них, водитель такси просто проигнорировал как запрещающий сигнал семафора, так и крики пассажиров, которые видели приближающийся поезд. Основную же причину трагедии предстоит установить специальной комиссии.

Местный житель:

У меня сегодня большая трагедия. Погибла моя племянница, молодая девушка, которой еще жить и жить. И я хочу обратиться ко всем водителям: оставьте свои мобильные телефоны, будьте внимательны. Пусть бережет вас Бог.