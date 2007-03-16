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Экипаж белорусского самолета ИЛ-76 вернулся на родину

16 марта 2007 12:41
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9 марта во время гуманитарного рейса ООН в Сомали самолет Ил-76 был обстрелян неизвестными из гранатомета. На борту помимо белорусского экипажа находились и шесть африканских представителей. Пилоты справились с управлением, и горящую машину удалось посадить. Никто не пострадал.
Все девять пилотов трансфертной компании "Трансавиаэкспорт" прибыли в стабильном психическом и физическом состоянии.
17 марта в Минск из Сомали прибудет белорусская экспертная группа. Специалисты решат, как восстанавливать самолет и попытаются воссоздать истинную картину ЧП.
# происшествия

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