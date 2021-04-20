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Дважды написал на заборе. Жителю Червенского района предъявили обвинение за оскорбление судьи

20 апреля 2021 07:10
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Новости Беларуси. Очередной пример того, как провокации в интернете могут привести на скамью подсудимых. В одной из деревень Червенского района 39-летний мужчина написал на заборе дома судьи оскорбления, а через несколько недель повторил те же действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дважды написал на заборе. Жителю Червенского района предъявили обвинение за оскорбление судьи-1

Также из показаний обвиняемого следует, что он состоял в местном деструктивном Telegram-чате. Прочитанное в Сети и подтолкнуло мужчину к совершению преступления.

Дважды написал на заборе. Жителю Червенского района предъявили обвинение за оскорбление судьи-4

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Указанные действия злоумышленника были связаны с деятельностью судьи по осуществлению правосудия. Выявлены и иные факты противоправной деятельности мужчины. Так, в январе-феврале текущего года он разрисовал остановку в той же деревне бело-красно-белой символикой. Мужчина был задержан сотрудниками милиции. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Его действия квалифицированы по статье 391 Уголовного кодекса (это оскорбление судьи) и по статье 341 (порча имущества).

Дважды написал на заборе. Жителю Червенского района предъявили обвинение за оскорбление судьи-7

Мужчина признал себя виновным и раскаялся в содеянном. К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства. Расследование продолжается.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Елена Крупенина # Фотофакт

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