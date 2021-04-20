Дважды написал на заборе. Жителю Червенского района предъявили обвинение за оскорбление судьи

Новости Беларуси. Очередной пример того, как провокации в интернете могут привести на скамью подсудимых. В одной из деревень Червенского района 39-летний мужчина написал на заборе дома судьи оскорбления, а через несколько недель повторил те же действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также из показаний обвиняемого следует, что он состоял в местном деструктивном Telegram-чате. Прочитанное в Сети и подтолкнуло мужчину к совершению преступления.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Указанные действия злоумышленника были связаны с деятельностью судьи по осуществлению правосудия. Выявлены и иные факты противоправной деятельности мужчины. Так, в январе-феврале текущего года он разрисовал остановку в той же деревне бело-красно-белой символикой. Мужчина был задержан сотрудниками милиции. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Его действия квалифицированы по статье 391 Уголовного кодекса (это оскорбление судьи) и по статье 341 (порча имущества).