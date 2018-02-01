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Два 20-летних минчанина подозреваются в избиении подростка с инвалидностью

01 февраля 2018 16:17
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Новости Беларуси. Двух жителей Минска подозревают в избиении 15-летнего подростка с инвалидностью.

По информации ГУВД Мингорисполкома, правоохранители задержали двух 20-летних неработающих жителей Минска. 28 января вечером во дворе на проспекте Пушкина гуляли трое ребят. К ним подошли двое незнакомцев, которые сказали, что подростки находятся на их территории. Произошел конфликт.

Два мальчика успели убежать, а один нет. Он не смог противостоять нападавшим. На место происшествия чуть позже пришел брат одного из зачинщиков, но ничего не предпринял, а только наблюдал за инцидентом.

Нападавших задержали утром. Один из молодых людей уже привлекался к уголовной ответственности.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска:
Ситуацию видел мимо проходивший мужчина, который сделал замечание нападавшим на школьника. Однако злоумышленники сообщили гражданину, что данную воспитательную меру их попросила провести с парнем его мать. Информация являлась вымышленной, но, видимо, нетрезвые обидчики были убедительны, так как мужчина развернулся и ушел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Проводится разбирательство, назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В ноябре 2017 года в Речице двое нетрезвых мужчин избили школьников из-за петарды (читать далее).

# происшествия # Хулиганство # Наталья Оскирко

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