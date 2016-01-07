ДТП с белорусскими детьми в Чехии: 3 человека остаются в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией в Чехии. Накануне днём там перевернулся автобус с белорусскими детьми. 15 человек были доставлены в больницу. Остальные 38 наших туристов сегодня отправились домой. Корреспондент программы Новости «24 часа» с последними подробностями.

Он тоже мог быть среди тех, о ком вот уже второй день говорят и пишут во всех без исключения отечественных СМИ. Тот случай, когда разве что на чудо списать можно: и то, что сам Дмитрий так и не сел в автобус, и что все 49 человек живы. Сегодня девятиклассник ждет возвращения товарищей в Минск и все не находит места себе: как они там, в пути.

Дмитрий Папков, ученик 9 класса средней школы №5 Минска:

У Арины, нашей одноклассницы, рука сломана, у Полины сотрясение, у классной Натальи Александровны гематома, у Галины Александровны ухо стеклом порезано, у Полины что-то со спиной.

Автобус двигался со скоростью 30 километров в час. Превышения не было. По крайней мере, так утверждают в компании-перевозчике. Светлое время суток — ДТП произошло в 11 часов по местному времени. Единственное объяснение — погодные условия: несколько дней в Чехии идут сильные снегопады. Дорога не чищена, песком не посыпана, гололед. К тому же основная трасса была заблокирована, пришлось двигаться в объезд. Между населенными пунктами Горжички и Ческа Скалице автобус и занесло: машина перевернулась на бок.

Наталья Алымова, директор ООО «Сильвертур»:

Водители позвонили сразу, что у них случилась такая беда. Водители опытные, постоянно ездят за границу. С большим стажем работы.

Госпитализировали 15 человек. Все туристы застрахованы. Компании страховые, кстати, уже работают с чешскими коллегами и больницами.

И как стало известно, на данный момент в тяжелом состоянии все еще находится одна белорусская семья. Родителям требуется операция. В каком состоянии ребенок пока не известно, он наблюдается в другом госпитале. По словам представителя страховой компании, поступил школьник в отделение интенсивной терапии, возможно, без сознания.

Наталья Хомич, начальник управления урегулирования убытков страховой компании:

Установлена страховая сумма в размере 30 тысяч евро. Это и есть лимит ответственности страховой компании. Я полагаю, что его должно хватить. По крайне мере для родителей. Что касается ребенка, тут нужно смотреть, что именно необходимо будет делать с ним.

В Чехию компания-перевозчик второй автобус направила еще накануне вечером, тогда же на нем пострадавших и тех, кого успели выписать врачи, доставили во Вроцлав. Ночь туристы провели в Польше, а в 13 часов по минскому времени выехали в Беларусь.

Татьяна Зыль, директор туристической компании «Боншанс»:

Три девочки, которые остались на ночлег в Польше, будут отправлены сегодня. Их врачи уже отпускаю. Остается только семья с мальчиком. Пока по ней информации нет.

В Минск первые 38 человек приедут уже рано утром.