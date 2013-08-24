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Драка между двумя группами заключенных в боливийской тюрьме. Погибли 30 человек, 50 получили ранения

24 августа 2013 15:29
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Новости Боливии. Пожар и массовую драку устроили заключённые в одной из тюрем Боливии. Поводом послужили разборки заключённых двух тюремных корпусов за раздел сфер влияния на территории исправительного учреждения строгого режима.

Баллоны с бытовым газом в качестве орудия в драке использовал кто-то из заключённых. Последовал взрыв, который привёл к пожару. Более 250 заключённых пришлось эвакуировать.

По сведениям местных СМИ, погибли, по меньшей мере, 29 человек, более 50 получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших – маленький ребенок, он жил в камере вместе со своими осужденными родителями.

Президент Боливии Эво Моралес пообещал, что будет проведено тщательное расследование причин произошедшего.

Напомним, на неделе при подавлении бунта в каирской тюрьме от отравления слезоточивым газом погибли около 40 заключенных (смотрите видео).

# происшествия # Пожар в тюрьме

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