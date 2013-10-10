Директора крупной строительной компании задержали в Минске во время получения взятки

Новости Беларуси. 30-летний руководитель крупной строительной компании задержан в Минске во время получения крупной взятки. При задержании мужчина пытался выбросить мобильный телефон, по которому вёл переговоры.

Как выяснилось, 125 миллионов белорусских рублей гендиректор строительной компании вымогал у руководителя коммерческой компании за своевременность платежей по результатам выполнения субподрядных работ в строящемся доме.

МВД Беларуси агентству «Интерфакс-Запад»:

При получении взятки в особо крупном размере с поличным был задержан генеральный директор ОАО «МонолитГрад». Задокументированы аналогичные факты взяточничества в текущем году. В частности, генеральный директор ОАО получал взятки от того же представителя коммерческой структуры в марте, июле и сентябре на общую сумму порядка Br60 млн. Деньги предназначались за решение вопросов по заключению договора о строительных работах на указанном объекте и безналичной оплате за якобы их выполнение.

Напомним, недавно сотрудники правоохранительных органов с поличным задержали сотрудников юридической консультации Советского района Минска, а также директора частного коммерческого предприятия. Они получили деньги от минчанина, чтобы затем передать как взятку сотрудникам правоохранительных органов. Те, по плану злоумышленников, должны были возбудить нужное им уголовное дело (смотрите видео).