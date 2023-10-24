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55 тысяч мигрантов из Венесуэлы были задержаны в США за сентябрь

24 октября 2023 19:44
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Новости США. Рекорд нелегальной миграции. В США сильнее остальных стремятся жители Венесуэлы. Только за сентябрь погранслужбой Штатов были задержаны 55 тысяч граждан этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55 тысяч мигрантов из Венесуэлы были задержаны в США за сентябрь-1

Такое число арестов людей одной национальности в американской истории зафиксировано впервые. Вторую строчку в гостевом списке удерживают мексиканцы. Отметим, в мае этого года США отменили ряд ограничений на границе, введенных еще во время пандемии коронавируса. Это вызвало небывалый приток мигрантов в страну. Однако некоторые из них гибнут, так и не добравшись до пункта назначения. За год пустыни унесли жизни 60 переселенцев.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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