55 тысяч мигрантов из Венесуэлы были задержаны в США за сентябрь

Новости США. Рекорд нелегальной миграции. В США сильнее остальных стремятся жители Венесуэлы. Только за сентябрь погранслужбой Штатов были задержаны 55 тысяч граждан этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое число арестов людей одной национальности в американской истории зафиксировано впервые. Вторую строчку в гостевом списке удерживают мексиканцы. Отметим, в мае этого года США отменили ряд ограничений на границе, введенных еще во время пандемии коронавируса. Это вызвало небывалый приток мигрантов в страну. Однако некоторые из них гибнут, так и не добравшись до пункта назначения. За год пустыни унесли жизни 60 переселенцев.