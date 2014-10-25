Директор лесхоза и инженер птицефабрики устроили ночное сафари на служебном автомобиле

Новости Беларуси. Директора одного из лесхозов Минской области и главного инженера птицефабрики задержали ночью 23 октября сотрудники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчины охотились запрещенным способом: выслеживали зверя с помощью подствольного фонаря, перемещаясь при этом на автомобиле по проселочной дороге.

Госинспекция охраны животного и растительного мира:

У нарушителей изъяты два заряженных карабина с прицелом ночного видения, а также боеприпасы. На автомобиль, который к тому же оказался служебным, наложен арест. В его салоне госинспекторы обнаружили стреляную гильзу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь – незаконная охота, совершенная с использованием механического транспортного средства.

Еще один резонансный случай произошел минувшей весной в Гродненской области.

Отправляясь в плановый рейд, сотрудники Гродненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и представить себе не могли, что очередной случай браконьерства окажется настолько резонансным.

В лесу на границе Волковысского и Свислочского районов было обнаружено место предполагаемого убийства крупного зверя. Кровавые следы привели инспекторов прямо к дому местного лесника. Подробности этой истории вы узнаете из видео.