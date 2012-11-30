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Чудовищное убийство в Брянской области. Заслуженный хирург решил свести счёты с новым руководством

30 ноября 2012 09:39
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Новости России. Днём 29 ноября в Центральную районную больницу ворвался мужчина с обрезом в руках. Он проник в служебное помещение и выстрелил в заместителя главного врача. 50-летняя женщина скончалась на месте.

Как сообщают российские СМИ, на этом преступник не собирался останавливаться – его целью была главный врач клиники. Планы нарушил сотрудник правоохранительных органов, он случайно оказался в больнице.

Игорь Коломоец, участковый уполномоченный лейтенант полиции:
Я забежал в кабинет главврача и увидел, что мужчина прицелился в женщину обрезом и бил её.

Убийцей оказался бывший главврач этого медицинского центра, заслуженный врач России, хирург высшей категории. Клиникой он руководил около десяти лет. Судя по всему, с новым руководством у него были свои счёты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Заслуженному врачу грозит от шести лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В России это не первый случай, когда сотрудники медицинских учреждений решают конфликты с помощью оружия. Так, в сентябре московский главврач, будучи в нетрезвом состоянии, прямо в поликлинике стрелял в дворника.

# происшествия # Перестрелка

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