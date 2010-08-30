ЧП в Могилеве: три человека получили ожоги в результате взрыва газа на рыбокомплексе

Трагедия произошла в девять часов вечера, когда на могилевском рыбокомплексе ничто не предвещало беды. В слесарной мастерской находилось три человека. Произошла утечка газа из баллона и — взрыв, в результате которого пострадали все трое рабочих.

Запах газа в помещении не почувствовал никто. А желание одного мужчины закурить обернулось сильным взрывом. Благо, ничего не загорелось.

Андрей Ермалицкий, директор государственного предприятия «Могилевский рыбокомплекс»:

Таких ситуаций на нашем предприятии не было, это единственная ситуация. Конечно, такого вопиющего случая у нас никогда не происходило. Я думаю, это несчастный случай. Будем надеяться, что тяжелых последствий не будет, и я надеюсь, что все будет нормально.

Одному из троих рабочих повезло: он отделался незначительными повреждениями. Двое остальных доставлены в больницу. Один из пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии — 60% серьезных ожогов и глубокий шок

Юрий Бейзеров, заведующий ожоговым отделением больницы №1 г.Могилева:

Тот человек, который находится в реанимации — тут прогнозы сомнительные. Риск погибнуть у него достаточно велик. Это теперь все от Бога.

Работа рыбокомплекса частично приостановлена. Расследование ведется еще с ночи. Все причины и обстоятельства выясняет могилевская прокуратура.

Виктория Полякова, старший следователь следственного отдела прокуратуры Могилевской области по г.Могилеву:

Выявляется, имело ли место нарушение трудового законодательства, уголовного законодательства, устанавливается, каким образом газовый баллон находился в складском помещении, правомерно ли его нахождение там, выясняются действия самих потерпевших в момент до взрыва. Причина — это неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Будет ли возбуждено уголовное дело — пока неясно. Впрочем, как и то, кто виноват в трагедии. Был ли это несчастный случай или все же на предприятии не соблюдали правила безопасности — теперь предстоит разобраться правоохранителям.