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ЧП на шахте в Турции. В одном из забоев погибли 8 человек

08 января 2013 11:01
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Новости Турции. ЧП на одной из шахт на севере Турции. По неустановленным пока причинам в одном из забоев погибли 8 горняков.

Известно, что в шахте зафиксировано большое количество метана. Однако до сих пор не ясно, погибли работники при обрушении породы или же они задохнулись выбросами отравляющего газа.

Это не первое подобное происшествие в данном регионе, здесь сосредоточены десятки угледобывающих предприятий страны. Самое крупное ЧП произошло в Турции 1992 году, когда взрыв метана унес 270 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Гибель рабочего

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