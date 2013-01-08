ЧП на шахте в Турции. В одном из забоев погибли 8 человек

Новости Турции. ЧП на одной из шахт на севере Турции. По неустановленным пока причинам в одном из забоев погибли 8 горняков.

Известно, что в шахте зафиксировано большое количество метана. Однако до сих пор не ясно, погибли работники при обрушении породы или же они задохнулись выбросами отравляющего газа.

Это не первое подобное происшествие в данном регионе, здесь сосредоточены десятки угледобывающих предприятий страны. Самое крупное ЧП произошло в Турции 1992 году, когда взрыв метана унес 270 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.