«Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела»: в РУВД прокомментировали кражу талонов в троллейбусе

Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса и часть из них раздали пассажирам. Водитель вынужден был отклониться от маршрута из-за аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заранее объявил всем пассажирам.

Однако мужчинам это не понравилось. На остановке они перешли из салона в кабину водителя и потребовали возместить оплаченный проезд. Рассерженные пассажиры забрали лежащие на приборной панели талоны, несколько себе, а остальные раздали.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска:

В милицию обратился водитель данного троллейбуса. Проводится проверка. И по результатам ее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия данных граждан попадают под квалификацию статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Грабеж».

В троллейбусном парке, где работает водитель, пояснили, что в таких случаях пассажиры могут пересесть на удобный маршрут при этом не пробивать новый талон.