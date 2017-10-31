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«Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела»: в РУВД прокомментировали кражу талонов в троллейбусе

31 октября 2017 13:42
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Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса и часть из них раздали пассажирам. Водитель вынужден был отклониться от маршрута из-за аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заранее объявил всем пассажирам.

«Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела»: в РУВД прокомментировали кражу талонов в троллейбусе-1

Однако мужчинам это не понравилось. На остановке они перешли из салона в кабину водителя и потребовали возместить оплаченный проезд. Рассерженные пассажиры забрали лежащие на приборной панели талоны, несколько себе, а остальные раздали.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска:
В милицию обратился водитель данного троллейбуса. Проводится проверка. И по результатам ее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия данных граждан попадают под квалификацию статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Грабеж».

В троллейбусном парке, где работает водитель, пояснили, что в таких случаях пассажиры могут пересесть на удобный маршрут при этом не пробивать новый талон.

# происшествия # Кража # Наталья Оскирко

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