Брестская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту падения польского пограничного вертолета

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушения правил безопасности движения транспорта».

Вертолет пограничной стражи потерпел крушение в Брестской области. Все три члена экипажа — граждане Польши — погибли. Упавший вертолет обнаружили накануне около пяти утра в Каменецком районе. Экипаж облетал границу по взаимному уведомлению сторон.

Тела погибших трёх погибших летчиков, граждан Польши, 2 ноября доставят на экспертизу в Брест. Белорусская транспортная прокуратура проводит проверку, а для изучения технической стороны вопроса привлекут военных экспертов. Причина крушения пока не установлена: известно лишь, что командир экипажа имел 15-летний стаж, а машина перед вылетом была полностью исправна.

Расследованием катастрофы занимается межведомственная комиссия при участии польской стороны. Содействие окажет и польское дипломатическое представительство. Генеральный консул Польши в Бресте уже осмотрел место падения.