Брестчанин в автобусе приставил нож к шее школьника. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Бресте задержали 44-летнего мужчину, который приставил оружие к шее подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина ехал в рейсовом автобусе. На соседних сиденьях расположились трое школьников. По мнению пассажира, они громко смеялись. Мужчина приставил складной нож к шее 13-летнего юноши. Он угрожал применить оружие, если молодые люди не будут вести себя тише. Ребята оказались не робкого десятка. Когда хулиган покинул транспорт, школьники проследили его путь до дома, а потом сообщили о случившемся в милицию.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:

На место выбыла следственно-оперативная группа. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъят нож, по которому назначена экспертиза холодного оружия. Допрошены подозреваемый, потерпевший и свидетели. В отношении мужчины Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (особо злостное хулиганство).

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан и дает признательные показания.