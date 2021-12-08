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Брестчанин в автобусе приставил нож к шее школьника. Возбуждено уголовное дело

08 декабря 2021 06:36
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Новости Беларуси. В Бресте задержали 44-летнего мужчину, который приставил оружие к шее подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Брестчанин в автобусе приставил нож к шее школьника. Возбуждено уголовное дело-1

Мужчина ехал в рейсовом автобусе. На соседних сиденьях расположились трое школьников. По мнению пассажира, они громко смеялись. Мужчина приставил складной нож к шее 13-летнего юноши. Он угрожал применить оружие, если молодые люди не будут вести себя тише. Ребята оказались не робкого десятка. Когда хулиган покинул транспорт, школьники проследили его путь до дома, а потом сообщили о случившемся в милицию.  

Брестчанин в автобусе приставил нож к шее школьника. Возбуждено уголовное дело-4

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:
На место выбыла следственно-оперативная группа. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъят нож, по которому назначена экспертиза холодного оружия. Допрошены подозреваемый, потерпевший и свидетели. В отношении мужчины Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (особо злостное хулиганство).  

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан и дает признательные показания.  

# Хулиганство # происшествия # Роман Зармаев # Фотофакт

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