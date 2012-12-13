Более 28 тысяч нелегальных пиротехнических изделий изъято в частном магазине в Гомеле

Новости Беларуси. Крупная партия пиротехники изъята в Гомеле. В преддверии зимних праздников по традиции проходятся рейды по выявлению нелегальных взрывоопасных новогодних атрибутов.

На этот раз более 28 тысяч изделий правоохранители обнаружили при проверке частного магазина. Продавец не имел протоколов испытаний товара. Кроме того, в помещении не было специальных условий для его хранения и реализации.

Сумма изъятого превысила 218 миллионов рублей. Виновные будут привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.