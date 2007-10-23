Беспорядки в Будапеште

Поводом для массовых акций протеста в венгерской столице стала очередная годовщина антисоветского восстания в 1956 .

Как и в прошлом году, полиция с демонстрантами не церемонилась. В числе пострадавших оказался и репортер "Рейтера". Несколько тысяч человек устроили антиправительственную демонстрацию у здания Оперы, где проходили мероприятия, посвященные 51-й годовщине венгерского восстания.

Акция была не санкционирована и толпу на площадь не пустили. В ответ протестующие начали переворачивать автомашины. Полицейские применили водометы и гранаты со слезоточивым газом. В стычках пятеро демонстрантов получили ранения. В их числе и 3 журналистов. Затем начались аресты.

Отметим, что ЕС и партнеры по НАТО в действиях венгерских властей не усмотрели нарушений прав человека.