Беспечность и доверчивость - лазейка для "чёрной" магии

В Витебске под видом снятия порчи мошенники выманили у 9-классницы 4,5 миллиона рублей и золотые украшения.

Схема выманивания денег была традиционной: здоровье не в порядке из-за порчи, а снять ее можно, лишь принеся из дома всего 1 вареное яйцо, а в придачу все деньги и золото.

Характер настойчивый, своенравный, неподатливый. Вдобавок ко

всему, она спортсменка... Так мать обманутой девушки описывает свою дочь. Как случилось, что её чадо обманули, она до сих пор не может понять. Однако во всем видит след "чёрной" магии.

Мошенники пообещали девочке снять порчу и поправить здоровье. Для этого ей нужно было принести из дому одно вареное яйцо, а также все деньги и золото. А для полного очищения пострадавшей предстояло в полночь одной отправиться на кладбище и там в свежей могиле закопать яйцо.

Даже под угрозой жизни сделать это 15-летняя девочка не осмелилась. Тогда преступники предложили ей другой вариант. Теперь деньги нужно было освятить в храме. Мошенники предупредили девочку, что некоторое время их мобильный будет недоступен - в церкви его придется отключить. Звонка от "целителей" не последовало. Лишь спустя некоторое время девочка рассказала о случившемся матери, которая сразу обратилась в милицию.

Медики объясняют данное явление восприимчивостью к гипнозу и рассредоточенностью внимания. К этой категории относят людей пожилого возраста и подростков. Снимать порчу и сглаз злоумышленники не могут, а вот убедить отдать последнее у мошенников получается весьма успешно.

В последнее время такие случаи мошенничества - не редкость.

Преступники заранее узнают подробности жизни, болезни и слабости, потенциальных жертв, чтобы потом поразить их своим ясновидением. Однако главным орудием преступников становятся не их сверхспособности, а беспечность и доверчивость самих потерпевших.