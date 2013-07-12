Белорусского школьника оштрафовали за оскорбление в Twitter

Новости Беларуси. Нецензурные выражения в социальной сети обойдётся родителям 16-летнего Дмитрия в 200 тысяч белорусских рублей. В милицию с заявлением об оскорблении обратилась учительница одной из минских школ. Подросток выложил в сеть историю конфликта с учительницей, используя нецензурную лексику.

Агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на правоохранительные органы:

Комиссия по делам совершеннолетних Московского района Минска назначила штраф родителям минского школьника, который изложил в Twitter историю конфликта с учительницей с использованием нецензурной лексики. Учительница подростка обратилась в милицию с заявлением об оскорблении человеческого достоинства и нравственности. После проведенных разбирательств был составлен протокол. Подросток поставлен на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Это первый в истории страны штраф за нецензурные выражения в сети микроблогов Twitter. К слову, в марте этого года бизнесмена из Витебска оштрафовали за оскорбление в соцсети «ВКонтакте». Мужчина написал нецензурное сообщение на странице 20-летней девушки. В ответ она сделала распечатку странички и написала на обидчика заявление в правоохранительные органы. Сумма взыскания составила 500 тысяч белорусских рублей.

Напомним о случае, который произошёл в прошлом году во время проведения Олимпийских игр. Полиция арестовала 17-летнего англичанина, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес британского прыгуна в воду Тома Дэйли в Twitter. 18-летний Том Дэйли вместе с партнером по команде Питером Уотерфилдом занял четвертое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. После этого болельщик написал в микроблоге: «Ты подвел своего отца, надеюсь, ты думаешь об этом. Я найду тебя и утоплю в бассейне. От таких как ты, меня тошнит».

Швейцарский футболист Мишель Морганелла и вовсе был изгнан с Олимпиады в Лондоне за расистскую запись в Twitter о южных корейцах. Позднее швейцарская делегация распространила покаянное заявление 23-летнего футболиста. Глава олимпийской делегации заявил, что подобное поведение спортсмена «спровоцировали» комментарии, которые были оставлены болельщиками в его Twitter после матча. Тем не менее, глава швейцарской делегации признал, что Морганеллу необходимо лишить олимпийской аккредитации, согласно установленному Международным олимпийским комитетом кодексу поведения.

